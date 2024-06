A prefeitura de Jacarezinho e o governador Ratinho Júnior anunciaram um pacote de investimentos privados no município, em solenidade realizada nesta quarta-feira (19) com a presença de dezenas de empresários, lideranças e comunidade de forma geral.

São cerca de R$ 700 milhões, somente através do programa Paraná Competitivo, destinados para duas empresas já instaladas em Jacarezinho (BBA – Grupo Ice Italy e Grupo Dallon) e que, com o novo aporte, ampliarão substancialmente suas respectivas produções – além do número de empregos diretos gerados.

Os recursos, somados a outros investimentos já executados pela iniciativa privada nos últimos anos ultrapassam a barreira do R$ 1 bilhão aplicados em Jacarezinho, em empreendimentos de diferentes segmentos.

Na prática, isso representa a criação de um expressivo número de empregos diretos já gerados. Entre janeiro de 2021 e o começo de 2024, Jacarezinho criou mais de 1,1 mil postos de trabalho formais, de acordo com números oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

Agora, com o novo aporte e a consequente ampliação das unidades e serviços realizados da BBA e da Dallon em Jacarezinho, serão cerca de novos 300 empregos diretos, na somatória das duas empresas.

Uma vez concretizado e em caso de manutenção das atuais vagas de trabalho com carteira assinada em Jacarezinho, o aumento percentual do número de trabalhadores devidamente registrados em Jacarezinho chegará a casa dos 15% em um período inferior a quatro anos.

Em sua fala o governador Ratinho Júnior elogiou as políticas públicas desenvolvidas pela prefeitura de Jacarezinho na atração de novos investimentos privados.

“Estamos transformando o Paraná, mas isso não aconteceria sem a ajuda de prefeitos como o Marcelo Palhares, sem a ajuda de deputados, sem a confiança de investidores e sem nossa população. Jacarezinho está de parabéns por proporcionar esse ambiente que estimule negócios e atraia investimentos, transformando a realidade de tanta gente com a oportunidade de um emprego com carteira assinada”.

O prefeito Marcelo Palhares enfatizou a importância da credibilidade conquistada por Jacarezinho junto ao setor privado e as importantes parcerias com o Estado.

“Só temos a agradecer tanta confiança de tantos empresários e empreendedores, que escolheram a estão escolhendo Jacarezinho para sediar seus empreendimentos, trazendo emprego, renda e cada vez mais negócios para nosso município. E também agradecer ao governador Ratinho Júnior por ser parceiro, por nos possibilitar investir em infraestrutura, por nos ajudar a fazer de Jacarezinho esse ambiente tão propício que recebe cada vez mais investimentos”.

Estiveram presentes ainda a vice prefeita de Jacarezinho, Patrícia Martoni, o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, os deputados Sandro Alex, Cobra Reporter, Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli, o diretor presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin, o chefe da Casa Militar, Tenente-Coronel Marcos Tordoro, além de prefeitos e lideranças de toda a região, chefes de regionais, representantes de diferentes órgãos e autoridades diversas.

EMPRESAS

Segue a lista dos investimentos citados pela iniciativa privada em Jacarezinho nos últimos anos:

BBA – Grupo Ice Italy – investimento de R$ 630 milhões, com geração de 50 novos empregos, além dos mais de 300 atualmente.

Grupo Dallon – R$ 80 milhões investidos com 250 novos empregos diretos gerados.

Grupo Molini’s – mais de 100 novos empregos com a recente abertura da nova unidade.

Dacalda Açúcar e Álcool – investimentos de R$ 80 milhões com mais de 850 colaboradores diretos e 1.700 indiretos.

Grupo Maringá – investimento ultrapassa R$ 200 milhões e responsável por mais de 2,5 mil empregos diretos em Jacarezinho.

Grupo Pipeline – investimento de R$ 14 milhões gerando 80 empregos diretos.

Neri Vidros – investimento de R$ 20 milhões gerando 35 empregos diretos.

Aratônio Montagens – R$ 10 milhões investidos para gerar 60 empregos diretos.

Rede de Postos Juninho – investimento de R$ 10 milhões e geração de 35 empregos diretos.

Jacaré Ambiental – investimento de R$ 14 milhões e 60 empregos diretos gerados.

Cresol – R$ 1 milhão investido e geração de 10 empregos diretos.

Empresa Spironelli – R$ 1,2 milhão de investimento e 10 empregos diretos.

Rede de Farmácias São João – R$ 1,2 milhão com a geração de 14 empregos diretos.

Magnus Educação – R$ 10 milhões investidos e mais de 100 empregos diretos.