Um afogamento mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde desse domingo (12). Uma criança, de apenas 1 ano e 8 anos, ficou inconsciente depois de cair dentro de uma piscina, em Nova Esperança, município que fica a 43 quilômetros de Maringá, norte do Estado.

Conforme as informações das autoridades, a vítima estava brincando próxima à borda da estrutura, quando perdeu o equilíbrio e caiu dentro da água. A criança ficou submersa por cerca de seis minutos, fato que agravou o estado de saúde dela.

Assim que os socorristas chegaram no local, a intubaram e a encaminharam para o Hospital Universitário de Maringá através do aeromédico, que é o helicóptero de resgate do Samu.

O quadro de saúde da criança é grave.

Com informações do GMC Online.