A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) concedeu no dia 21 a Apostila de Reconhecimento aos professores ucranianos Kateryna Slinko e Dmytro Slinko. A entrega foi realizada pelo reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini. Com o diploma, os dois tiveram o título de doutor, conferido pela Universidade Nacional da Administração Interna, de Kharkiv – Ucrânia, reconhecido em todo território brasileiro.

Os docentes deixaram a Ucrânia com outros 20 professores e cientistas após a invasão russa, em fevereiro de 2022. O grupo reiniciou suas atividades profissionais como professores e pesquisadores em universidades paranaenses com o apoio do Programa Acolhida, criado pelo Governo do Paraná. A história foi retratada pelo documentário Rodyna (Família), produzido pela UEPG e lançado em 30 de julho desse ano.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou o trabalho feito pelos professores, o fortalecimento da internacionalização e celebrou o reconhecimento. “Agradecemos pelo ótimo trabalho desenvolvido na Universidade, tem sido enriquecedor tê-los conosco e desejamos sucesso nessa nova etapa profissional de vocês”, disse.

A professora Kateryna se emocionou durante o recebimento do diploma, ocorrido no dia em que ela e o esposo completaram três anos no Brasil. “(A Apostila de Reconhecimento) é importante, estamos muito contentes e fizemos questão de vir aqui para agradecer”, afirmou. “Foi um dos dias mais felizes da minha vida, muito obrigada”, concluiu Kateryna.