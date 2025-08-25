O diretor de relacionamento do Operário Ferroviário Esporte Clube, Paulo R. M, de 50 anos, morreu em um grave acidente na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, neste domingo (24).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o empresário pilotava uma moto BMW com placa de Balneário Camboriú, Santa Catarina. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas os dados preliminares apontam para uma colisão frontal entre a motocicleta e um Chevrolet Onix.

O condutor do carro realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool..

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa.

Clube presta homenagens a diretor que morreu em acidente na BR-153