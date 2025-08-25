O diretor de relacionamento do Operário Ferroviário Esporte Clube, Paulo R. M, de 50 anos, morreu em um grave acidente na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, neste domingo (24).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o empresário pilotava uma moto BMW com placa de Balneário Camboriú, Santa Catarina. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas os dados preliminares apontam para uma colisão frontal entre a motocicleta e um Chevrolet Onix.
O condutor do carro realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool..
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa.
Clube presta homenagens a diretor que morreu em acidente na BR-153
O Operário Ferroviário Esporte Clube, de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, lamentou a morte de Paulo Malinski e publicou uma homenagem ao diretor. Na nota de pesar, o clube se solidarizou com a família e afirmou que Paulo era “um homem dedicado, apaixonado pelo Operário e comprometido com os Campos Gerais”.
“Com imensa tristeza, o Operário Ferroviário Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Roberto Malinski, empresário ponta-grossense e diretor de relacionamento do clube.
Paulo foi um homem dedicado, apaixonado pelo Operário e comprometido com os Campos Gerais. Sua vida será lembrada não apenas pelo profissionalismo, mas pela cordialidade e genuíno carinho que demonstrava a todos que o cercavam.
Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e todos os colegas que com ele colaboraram. Que o legado da sua dedicação e espírito de união permaneça vivo em nossos corações e inspire-nos a seguir trabalhando com a mesma dedicação que ele demonstrava.
Descanse em paz, Paulo”.