O último jogador internado devido a um raio que atingiu uma partida de futebol no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (15).

Ele tem 20 anos, fazia parte da equipe do município de Japira e estava no Hospital Regional do Norte Pioneiro (FUNEAS). A unidade não divulgou mais detalhes.

No último domingo (10), um raio atingiu o campo onde acontecia a partida entre as cidades de Santo Antônio da Platina e Japira, válida pela Copa Regional de Futebol Amador.

O ocorrido deixou sete pessoas feridas e um atleta morto. A vítima fatal era Caio Henrique, de 21 anos, que foi sepultado no dia 11 de dezembro.