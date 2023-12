O sol aparece na maioria das regiões do Paraná no final de semana, de acordo com a previsão divulgada pelo Clima Tempo nesta sexta-feira (15). Em algumas áreas, são esperadas pancadas de chuvas isoladas. Veja as regiões atingidas.

Conforme o instituto, o destaque do final de semana será o forte calor que afeta a maioria das regiões paranaenses. No sábado (16), o sol aparece com pouca nebulosidade, incluíndo Curitiba e o litoral do estado. Nos municípios do centro, há probabilidade de pancadas isoladas de chuvas.

No domingo (17), a expectativa é que o tempo se mantenha igual ao sábado. A diferença é que estão previstas chuvas isoladas na Grande Curitiba e nas praias do estado.

O volume de chuva vai sem mais expressivo na região central, de acordo com o Clima Tempo. As temperaturas seguem elevadas mesmo com as chuvas.