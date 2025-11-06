A cidade de Jacarezinho, no norte do Paraná, receberá a cantora Wanderléa como destaque da programação do Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2025). O evento, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sesc Paraná, ocorrerá no dia 8 de novembro, no Cine Teatro Iguaçu.

Reconhecida como uma das principais representantes da Jovem Guarda, movimento musical que marcou a década de 1960 no Brasil, Wanderléa consolidou sua carreira ao lado de nomes como Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Entre seus sucessos mais conhecidos estão as canções “Ternura”, “Pare o Casamento” e “Prova de Fogo”.

A apresentação da artista encerrará a edição de 2025 do Fejacan, festival que tem como objetivo valorizar a produção musical local e nacional. A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes voltadas à promoção da cultura na região.

Serviço:

– Data: 8 de novembro de 2025

– Local: Cine Teatro Iguaçu – Jacarezinho/PR

– Realização: Prefeitura de Jacarezinho e Sesc PR

