Na manhã desta terça-feira (4), por volta das 11h, um acidente deixou dois motoristas feridos na PR-436, no trecho localizado no km 100 + 400 metros, entre os municípios de Itambaracá e Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMPR), o sinistro envolveu um GM Classic, com placas de Itambaracá, conduzido por um homem de 66 anos, e uma Fiat Strada, com placas de Bandeirantes, dirigida por um motorista de 39 anos. Ambos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Bandeirantes para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram completamente esclarecidas. Conforme relatos colhidos no local, o Classic seguia sentido Itambaracá–Bandeirantes quando, por motivos ainda não identificados, acabou se envolvendo na colisão com a Fiat Strada, que trafegava na direção oposta. O tempo estava bom no momento da ocorrência, descartando inicialmente a possibilidade de que chuvas ou baixa visibilidade tenham contribuído para o acidente.

A Polícia Militar Rodoviária registrou o boletim de ocorrência e seguirá com a investigação para determinar as causas do sinistro. A pista não precisou ser interditada, e o tráfego segue normal na rodovia.