Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta sexta-feira (30) mostra um aumento nos atendimentos a homens na Atenção Primária à Saúde (APS). O crescimento foi verificado nas avaliações para hipertensão arterial (15,50%), diabetes mellitus (16,2%) e tabagismo (33,7%). As informações são do Sistema de informação da Atenção Básica (Sisab), que concentra os dados dos municípios da APS.

No primeiro semestre de 2024, por exemplo, foram realizadas 856.374 avaliações para hipertensão arterial contra 741.434, no mesmo período de 2023. Em relação à diabetes o número passou de 376.864 para 437.883, e ao tabagismo de 64.868 para 86.716 atendimentos a homens.

Apesar desse aumento nos atendimentos, existe uma alta mortalidade masculina relacionada às doenças crônicas. Doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer estão entre as principais causas, sendo o câncer de pulmão frequentemente associado ao tabagismo. Em 2023, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% das mortes foram de homens e 44,3% de mulheres.

“As campanhas, ações, políticas públicas estão ajudando a uma maior conscientização dos homens da importância em cuidar da saúde. Historicamente eles procuram menos os serviços ou procuram quando já têm uma urgência. Queremos alertar para esse cuidado”, ressaltou a chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da Sesa, Rejane Cristina Teixeira Tabuti.

AGOSTO AZUL – A campanha Agosto Azul, voltada para a conscientização da população masculina sobre a importância em manter hábitos de vida mais saudáveis chegou ao fim e mais uma vez reforçou a mensagem de promoção da saúde do homem. O tema em 2024 foi “Prevenção de Doenças Crônicas e Tabagismo”. Diversas atividades foram promovidas para sensibilizá-los a buscarem atendimento de saúde, com o apoio dos municípios.

Uma das principais ações nesse reforço foi a publicação da Nota Técnica nº 18/2024, que trouxe as orientações relacionadas ao Agosto Azul e ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, com base na Lei Estadual nº 17.099/2012. O objetivo do documento é apoiar as equipes de saúde para ações que visem a redução das doenças crônicas e os impactos do tabagismo, melhorando a saúde pública.

A Sesa também incentivou as secretarias municipais de saúde a desenvolverem estratégias específicas para sensibilizar os homens a procurarem os serviços. As atividades incluíram encontros, rodas de conversas e palestras voltadas para a população masculina.

A Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo (DVPCT) também organizou uma videoconferência com a Coordenação Nacional de Saúde do Homem e a Sociedade Paranaense de Cardiologia para discutir temas cruciais para a saúde do homem. A gravação do evento está disponível no canal da ESPPr Virtual e pode ser acessada AQUI.