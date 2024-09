Um homem de 58 anos, residente em Haikou, na província de Hainan, na China, aspirou acidentalmente uma barata enquanto dormia, o que resultou em desconforto e tosse por três dias.

Segundo o site chinês site chinês Seehua, a situação ocorreu durante a madrugada, quando o homem sentiu algo se movendo próximo às suas narinas. Ele tentou afastar o incômodo, mas logo começou a tossir e expelir catarro amarelo. Além disso, relatou sentir um odor estranho na boca, que aparentava ser de uma barata, segundo o homem.

Após três dias de sintomas, ele procurou ajuda médica e foi atendido em um hospital. “Sinto cheiro de barata na boca e estou com muito desconforto”, disse o paciente ao médico.

De acordo com o pneumologista do hospital, a suspeita inicial foi de que o objeto estivesse preso no trato respiratório inferior, após uma avaliação no departamento de otorrinolaringologia que não encontrou nada no trato superior.

Uma tomografia do tórax revelou uma sombra no pulmão direito, indicando a presença de um corpo estranho. Foi então realizada uma broncoscopia, procedimento em que o médico encontrou uma barata envolta em catarro no brônquio do paciente.

O caso chamou a atenção pela raridade de corpos estranhos nos brônquios, segundo o especialista. A barata foi removida e o paciente relatou alívio imediato após a extração.