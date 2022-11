Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três semanas depois do início da campanha e um resultado surpreendente. Não apenas pelos mais de mil itens arrecadados, mas pela variedade. O pedido era para que servidoras e servidores da Assembleia Legislativa do Paraná doassem maquiagens e bijuterias. Entretanto, chegaram até a Procuradoria Especial da Mulher da Casa de Leis lenços, roupas, chapéus e cabelo para ser usado na confecção de perucas. Uma das doadoras, Rafaela Abraão, de 10 anos, era só alegria. “Eu já queria cortar o meu cabelo, mas significou muito mais que um simples corte, porque acabei ajudando outras pessoas”, conta. A entrega do material ao Instituto Humsol aconteceu na manhã desta terça-feira (8). “É muito gratificante participar de mais uma campanha do Outubro Rosa para ajudar e poder contribuir para elevar a autoestima das pacientes em tratamento contra o câncer, que passam por momentos tão difíceis”, disse a deputada e procuradora especial da Mulher, Cristina Silvestri (PSDB).

Parte das bijuterias recebida já se transformou em kits, que somados às maquiagens e produtos de higiene pessoal farão parte da Bolsa da Autoestima, entregue em hospitais de Curitiba e Região Metropolitana. Quem recebeu as doações foi a presidente do Humsol, Instituto Humanista de Desenvolvimento Social, Simone Beck Ribeiro, A Ong atua desde 2009 no estado na prevenção, informação, orientação, conscientização e acolhimento para pacientes em tratamento contra o câncer. “Realmente me surpreendeu a quantidade e a variedade de itens que a Assembleia arrecadou em um período tão curto”, celebrou. Simone conta que no Outubro Rosa as arrecadações praticamente dobram, mas ela gosta de lembrar que o trabalho do Instituto Humsol dura o ano todo. “É muito importante parcerias como esta que temos com a Assembleia e também com empresas. Se não fosse assim, nosso trabalho não seria possível”, ressalta. O Humsol também fornece de graça a pacientes em tratamento contra o câncer e familiares, assistência social, jurídica e psicológica.

Campanha