Com o objetivo de dar continuidade ao compromisso de garantir o acesso da população à vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lançou nesta terça-feira (30) um manual para os 399 municípios paranaenses. O novo material será referência e servirá de apoio para que a imunização seja feita de forma eficaz, segura e uniforme em todo o sistema de saúde do Paraná.

O novo manual foi apresentado durante a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e teve a adesão de todos os municípios, representados pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR). Cerca de sete mil exemplares serão distribuídos aos profissionais de saúde nos próximos dias.

Os principais temas do guia são a orientação dos profissionais de saúde sobre aplicação das vacinas (idade, dose, intervalos, vias de aplicação, contraindicações e cuidados especiais); definição de fluxos e protocolos para garantir a segurança da vacinação e o cumprimento das normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI); atualização de informações técnicas sobre novas vacinas, calendários vacinais e estratégias de campanha; estratégias de vacinação; desenvolvimento de anticorpos, além de diretrizes para o planejamento, armazenamento, transporte (Rede de Frio) e monitoramento da vacinação nos municípios.

“Quando uma pessoa procura uma sala de vacina, seja em uma unidade de saúde, em uma ação em escolas ou uma campanha, existe uma grande rede de organização. Uma das ferramentas mais eficazes de proteção coletiva em saúde pública é a vacina, portanto, investir nesse aprimoramento permanente é essencial”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti Lopes, o manual se consolida como uma ferramenta de apoio para todos que compõem o processo de imunização. “Com o apoio das referências regionais e o empenho das equipes, o manual foi elaborado com dedicação para oferecer um material qualificado, que fortalece o trabalho realizado nas salas de vacina”, disse.

6 A 31 DE OUTUBRO – Apesar do Paraná se manter acima da média nacional referente à vacinação pelos imunizantes disponíveis gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), foi pactuado na CIB uma intensificação da vacinação em todos os municípios do Paraná.

A nova proposta, preconizada pelo Ministério da Saúde, prevê uma Campanha de Multivacinação, que acontecerá de 6 a 31 de outubro para a atualização da vacinação de menores de 15 anos; intensificação contra a vacina contra o sarampo e febre amarela até 59 anos e resgate de não vacinados contra o HPV (15 a 19 anos). Para atender à demanda, haverá um aporte extra de vacinas para todas as Regionais de Saúde e municípios.

Como um reforço ainda maior da ação, no dia 18 de outubro (sábado) será realizado em todo o Estado o Dia D de Mobilização, uma força-tarefa extra para alcançar os índices vacinais.

De acordo com a Divisão de Vigilância do Programa de Imunização, a cobertura vacinal deste ano das principais vacinas registra 82,63% para a pentavalente, 83,55% da pneumocócica 10, 87,43% da pneumocócica 10 reforço e 82,18% da Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%.

Além destas, estão disponíveis no Calendário Nacional as vacinas: hepatite B, meningocócica C, meningocócica ACWY, tríplice viral (SCR), varicela, hepatite A, febre amarela, rotavírus, HPV, influenza e covid-19.