As instabilidades continuam avançando do interior do continente, associadas ao deslocamento de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. Esse fenômeno deve provocar chuva em diversas áreas, onde as pancadas podem ocorrer a qualquer momento e com forte intensidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo no Paraná para risco de tempestade.

O nível da chuva deve ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, os ventos atingem velocidades entre 40 e 60 km/h, além disso, há chance para queda de granizo. Mesmo que baixo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Regiões em alerta amarelo para tempestade no Paraná

Norte Pioneiro Paranaense;

Centro Ocidental;

Noroeste;

Norte Central;

Sudoeste;

Oeste;

Sudeste;

Centro Oriental;

Centro-Sul.

Curitiba terá garoa e risco de chuva forte

Na capital paranaense, o dia começa nublado, com garoa entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde, as instabilidades ganham força, aumentando o risco de chuva forte. As temperaturas em Curitiba não terão grande variação ao longo do dia, mantendo o clima mais ameno.

Para a sexta-feira (3), a previsão indica que as instabilidades permanecem sobre a metade Sul e Leste do Paraná. Há possibilidade de temporais localizados, especialmente em cidades próximas à divisa com Santa Catarina.