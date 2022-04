O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, teve seu melhor dia nesta terça-feira (12) desde quando entrou no hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros. Segundo o irmão Diogo, ele tem se comunicado com expressões faciais e segue evoluindo.

“Rodrigo está no momento mais lúcido, se comunicou muito com as mãos e expressões faciais. A extubação deve acontecer perto do fim de semana ou início da próxima”, disse ele em vídeo pelas redes sociais (assista abaixo).

De acordo com o advogado, uma cirurgia na coluna está descartada, e Mussi ficará apenas com colar cervical. “Não tem nada na medula. Se ela [cirurgia] ocorrer será futura e na questão de fortalecimento da coluna”, afirmou Diogo.

Segundo ele, no momento em que chegou no quarto o irmão quis dizer algo, mas ele não conseguiu entender com clareza. Por isso, a família está otimista na plena recuperação. “A médica chegou e ele deu tchau com as mãos, [isso] deixa a gente aliviado. Está acordando, olhos bem abertos, pedimos que continuem com orações”, encerrou.

A Polícia Civil afirmou que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao Bom Dia SP (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido no volante.