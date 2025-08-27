Na tarde de sábado (23), por volta das 14h, equipes da Polícia Militar de Jacarezinho, com apoio de informações repassadas pelo 31º BPM-I de Ourinhos/SP, localizaram uma plantação de maconha em meio a um canavial, nas proximidades da BR-153.

De acordo com a PM, a localização exata foi indicada por uma testemunha, o que possibilitou a atuação da Equipe de Operações com Cães. No local, foram encontrados 23 pés de maconha, que foram imediatamente recolhidos.

O proprietário da plantação foi identificado no Boletim Unificado, sendo residente em Ourinhos/SP e já possuindo antecedentes por tráfico de drogas.