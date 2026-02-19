Na manhã do dia 18 de fevereiro de 2026, equipes da Polícia Militar realizaram o cumprimento de mandado de prisão no município de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações repassadas à equipe, um homem com mandados de prisão e de recaptura em aberto, relacionados a ocorrências anteriores de violência doméstica registradas na região de Jacarezinho, estaria escondido na residência de um familiar.

Diante da denúncia, a equipe policial, com apoio de outra viatura do município, deslocou-se até o endereço indicado. No local, os policiais obtiveram êxito em localizar e abordar o suspeito. Após a confirmação da identidade e da existência dos mandados judiciais, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi informado de seus direitos constitucionais.

Na sequência, o detido foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para a realização de exame de lesões corporais de rotina e, posteriormente, conduzido à cadeia pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que contribuem diretamente para a localização de foragidos e para a promoção da segurança pública.