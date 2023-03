Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, esteve em Curitiba nesta terça-feira (14) no Tribunal de Justiça do Paraná junto a uma comitiva de lideranças que trouxe a boa notícia da construção do novo Fórum da Comarca do município.

A construção foi confirmada em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen.

O projeto de doação do terreno, próximo ao Hospital Regional, teve início na gestão anterior do prefeito Zezão em 2018. A previsão é que as obras se iniciem já no segundo semestre deste ano.

Participaram da reunião o deputado estadual Luis Clusi Romanelli, o deputado estadual Alexandre Curi, o procurador geral de Justiça do Paraná Gilberto Giacoia, o presidente da OAB de Santo Antônio da Platina Ailson Levatti e demais autoridades judiciárias e municipais.