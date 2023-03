Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rede Sine estadual encerrou o mês de fevereiro deste ano com 11.152 empregos formais, um crescimento de 28,35% em comparação com o mês anterior, quando as Agências do Trabalhador do Paraná colocaram 8.689 pessoas no mercado formal. No comparativo com fevereiro de 2022, o crescimento foi de 2,18%, com as 10.914 colocações registradas no mesmo período do ano passado. Esse indicador difere do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) porque engloba apenas as contratações, não o saldo.

São destaque na lista de regionais Curitiba (1.706), Toledo (1.299), Francisco Beltrão (1.118), Pato Branco (805) e Cascavel (767). Todas as 22 regionais registraram crescimento em relação a janeiro no número de carteiras assiandas, variando de 30% em Toledo a 2% em União da Vitória.

As regionais que mais encaminharam trabalhadores para entrevistas de empregos por intermédio da Agência do Trabalhador foram Curitiba, com 13.070; Toledo, com 5.519; Cianorte, 3.956; Francisco Beltrão, 3.451; e Umuarama, com 3.075. Foram ao todo, em fevereiro, 54.254 encaminhamentos.