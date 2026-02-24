O Paraná aprovou, por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedipi/PR), duas deliberações para os programas Viaja Mais 60 e Cuida Mais Paraná. As medidas destinam R$ 20,03 milhões do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Fipar) a investimentos estratégicos para o custeio das ações que incluem estrutura e execução das atividades nos municípios, com foco no fortalecimento das políticas públicas para este público e na promoção do envelhecimento ativo e saudável.

O Viaja Mais 60 e o Cuida Mais Paraná são programas estratégicos que promovem acesso ao lazer, atividades físicas, exercícios de estimulação cognitiva, vivências de território e fortalecimento de vínculos sociais. O objetivo é combater o isolamento social, favorecer convivências seguras e supervisionadas e gerar impactos positivos na qualidade de vida das pessoas idosas.

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou a consolidação de um sistema de governança articulado entre Estado e municípios. “Essas ações integradas fortalecem uma política estruturada que beneficia todos os municípios e proporciona à população idosa condições de viver em segurança e dignidade”, afirmou.

Segundo Leandre, o modelo permite a execução qualificada das políticas públicas e integra turismo, atividades físicas e exercícios de estimulação cognitiva como estratégias complementares de promoção da saúde e do bem-estar para essa parcela da população.

A presidente do Cedip/PR e diretora de políticas públicas para pessoas idosas da Semipi, Larissa Marsolik, ressalta a importância de fortalecer ações que assegurem seus direitos e a promoção da inclusão social.

“O Paraná inova mais uma vez, focando na construção de um Estado que cuida das pessoas, que trabalha para fortalecer as famílias e para preparar as cidades. Aqui, trabalhar com Viaja Mais 60 e com Cuida Mais Paraná é sinônimo de financiamento de política pública voltada a uma perspectiva de envelhecimento ativo. E essa perspectiva é fundamental para assegurar que as pessoas idosas vivam com dignidade, autonomia e qualidade de vida”, destacou.

CUIDA MAIS PARANÁ– O programa Cuida Mais Paraná é uma das estratégias para a promoção do envelhecimento ativo. As ações representam o apoio às iniciativas de cuidado, promoção e oferta de atividades físicas, cognitivas e de convivência social.

VIAJA MAIS 60– É um programa que objetiva potencializar viagens no Paraná voltadas ao público 60+, com enfoque no Turismo Social, promovendo a inclusão de uma parcela da população paranaense com menos oportunidades de participar da movimentação turística estadual.