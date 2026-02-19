A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 20 anos, e apreendeu um adolescente, de 17, após uma denúncia de beijo forçado. A ação aconteceu na madrugada de sábado (14), em Cornélio Procópio, no Norte do Estado.

A ação se deu após uma mulher, mãe da vítima, procurar ajuda junto à delegacia móvel instalada no evento carnavalesco, denunciando um beijo forçado realizado pelos suspeitos contra a vítima, de 15 anos.

Segundo o delegado da PCPR Adriano Diogo, apurou-se que o adolescente abordou a vítima oferecendo um beijo de seu amigo, que foi recusado.

“Posteriormente o suspeito menor de idade instigou o homem a beijar a vítima de maneira forçada, e ele assim o fez”, explicou.

Os envolvidos foram identificados, conduzidos e apresentados à autoridade policial, sendo adotadas as medidas legais cabíveis e estão à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS – A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.