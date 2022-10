Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com o incentivo do IPVA zero no Paraná, o primeiro a ser concedido no país, e a expansão da eletromobilidade, o Paraná abriu caminho para a ampliação da frota de veículos elétricos. Hoje, é o terceiro Estado com maior número de veículos eletrificados, o que inclui os elétricos e também os híbridos.

Neste Dia da Eletromobilidade (19/10), lei estadual instituída em 2019, os números paranaenses mostram o crescimento desse mercado. Em dois anos, a frota paranaense deu um salto, passando de pouco mais de 2 mil unidades, em 2020, para 9.121 veículos em setembro de 2022. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, do Ministério da Infraestrutura. A frota paranaense só fica abaixo da de Minas Gerais, com 9.362, e de São Paulo, com 43.371.

A eletrovia do Estado também é destaque. São 1.246 quilômetros onde o motorista encontra pontos para fazer a recarga do seu veículo. Implantada em 2018, com 730 quilômetros ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, ela foi ampliada em mais de 70% neste ano. Ao trajeto original se somaram 384 quilômetros entre Curitiba e Londrina e outros 132 quilômetros, de Curitiba a Joinville, em Santa Catarina.