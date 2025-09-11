A tarde desta quarta-feira (10) foi marcada pelo ar seco mais intenso registrado no Brasil em 2025 até agora. Em diversas regiões, a umidade relativa do ar atingiu níveis iguais ou inferiores a 10%, incluindo estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia e Maranhão.

O dado mais alarmante veio do aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde a umidade chegou a apenas 6%. Para comparação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como normalidade índices entre 40% e 70%.

Segundo a Climatempo, a maior parte do país deve permanecer sem chuva ao menos até o início da próxima semana, prolongando o cenário de emergência.

Paraná registra índices preocupantes de baixa umidade

No estado, os níveis de umidade do ar chegaram a valores críticos:

Curitiba: 15%

15% Diamante do Norte: 9%

9% Londrina: 11%

11% Pinhais: 12%

12% Cidade Gaúcha: 13%

Riscos à saúde