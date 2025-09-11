Nesta sexta-feira, 12 de setembro, acontece em Jacarezinho a Feira dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), promovida pelas Secretarias de Educação, Cultura e Esportes, Indústria e Comércio, em parceria com o SEBRAE.

O evento será em frente à Escola Silvestre Marques (Rua Fernando Botareli, 801 – Bairro Aeroporto), das 9h30 às 11h30 e das 15h às 17h, com participação da EMEI Pedacinho do Céu, EMEI Raio de Luz e EMEF Silvestre Marques.

A feira apresenta projetos criativos desenvolvidos pelos alunos e incentiva o empreendedorismo desde cedo. Toda a comunidade está convidada a prestigiar.