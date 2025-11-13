A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), boletim em que atualizou para 21 o número de pessoas internadas em hospitais no Paraná, após a passagem de um tornado, na última sexta-feira (7).

Desses internamentos, 11 estão em Guarapuava: três no Hospital São Vicente de Paulo e oito no Hospital Santa Tereza. Outros sete pacientes estão em Laranjeiras do Sul: Quatro no Hospital São Lucas e três no Instituto São José. No Hospital Universitário de Cascavel permanecem 3 pessoas.

Segundo a Sesa, nas últimas 24 horas, cinco pessoas receberam alta hospitalar nesses municípios.

“O Paraná se mobilizou rapidamente para garantir que nenhuma unidade ficasse sem condições de atender. É um esforço conjunto que envolve logística, solidariedade e o compromisso de toda a rede de saúde com as famílias atingidas”, explica o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Somente em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul paranaense, mais de 1 mil pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas desde o temporal. O município que conta com uma população de 14 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cidade ainda concentra o maior número de mortes pelo tornado: 6. A outra vítima, José Neri Geremias, era residente do distrito de Entre Rios, em Guarapuava.

Tornado que atingiu município do Paraná registrou ventos acima dos 250 km/h

Sete pessoas morreram devido ao tornado que passou por cidades do Paraná. (Foto: Roberto Dziura Jr/AEN)

Com ventos acima dos 250 km/h, o tornado que devastou diversos municípios do Paraná atingiu a classificação EF3 – a terceira maior escala de força, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O Simepar fez a classificação do tornado com base nas imagens da destruição provocada pelo fenômeno climático e de radares meteorológicos.

Ainda de acordo com o Simepar, o tornado se formou de um ciclone extratropical que atingiu algumas partes da Região Sul.

Somente em Rio Bonito do Sul, mais de 90% das edificações da cidade foram danificadas devido ao tornado. Mais de 1 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas desde a última sexta-feira.