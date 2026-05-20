Curitiba é a capital com a melhor qualidade de vida do País e a melhor cidade do Paraná, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) 2026, divulgado nesta quarta-feira (20). O ranking, que avalia o bem-estar da população a partir de diversos indicadores, mostra que 68% dos municípios paranaenses – o equivalente a 271 dos 399 – alcançaram nota elevada, enquanto 30,8% (123) tiveram desempenho intermediário. Apenas 1,2% (5) aparecem com notas mais baixas.

Além da liderança entre as capitais, Curitiba se destaca como a 5ª cidade do País em qualidade de vida, com nota 71,29. A partir de 60,78 o índice já é considerado alto. Dentre os 20 municípios brasileiros com os indicadores mais elevados estão ainda Cornélio Procópio, no Norte do Estado, que ocupa a 8ª posição (71,16), e Maringá, no Noroeste, com 70,87 e o 14º lugar. Nenhuma cidade paranaense aparece entre as pontuações mais baixas.

O IPS Brasil é o índice mais completo da realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do País e proporciona um panorama multidimensional e acessível sobre a performance de municípios e estados em atender às necessidades básicas de seus cidadãos.

Ele é composto por 57 indicadores sociais, ambientais e que medem resultados. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

No indicador de Necessidades Humanas Básicas, Floresta (89,21), Miraselva (88,36) e Munhoz de Melo (86,83) tiveram as maiores notas do Paraná. Já em Fundamentos do Bem-estar o top 3 é formado por Curitiba (78,51), Maringá (78,32) e Londrina (74,94). Por fim, em Oportunidades aparecem Cornélio Procópio (58,51), Quatro Barras (54,76) e Novo Itacolomi (54,68).

São avaliados 12 componentes: Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.

POR POPULAÇÃO – O IPS também apresenta recortes por faixa populacional. No caso de cidades muito pequenas, de até 5 mil habitantes, Quatro Pontes, no Oeste, aparece em 8º lugar no País, com 70,30. Cornélio Procópio, que tem a segunda melhor qualidade de vida do Paraná, também ostenta a terceira posição entre as cidades de 20 mil a 100 mil moradores.

Entre os municípios médios, de 100 mil a 500 mil habitantes, Maringá está na 3ª posição nacional, enquanto as cidades grandes, com população acima de 500 mil pessoas (exceto capitais), Londrina, na região Norte, ocupa o 10º lugar. A cidade é a segunda maior do Paraná, atrás apenas da capital Curitiba. Ambas são as únicas com população acima de 500 mil pessoas no Estado.

Junto a Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá, completam o top 10 paranaense as cidades de Quatro Pontes, Quatro Barras (69,41), Toledo (68,93), São José dos Pinhais (68,23), Cafelândia (68,20), Ivatuba (68,12) e Pato Branco (68,09). Somadas, elas respondem a quase 3 milhões de habitantes e uma área de 4,9 mil quilômetros quadrados.

ESTADO – No recorte dos estados, o Paraná aparece na quarta colocação, consolidando-se com uma das melhores qualidades de vida do País. A nota, de 65,21, é superior à média nacional, de 63,40, e representa um crescimento de 1,38 ponto porcentual em relação ao resultado de 2025, quando foi 63,83. O Paraná também ficou muito próximo do terceiro colocado, Santa Catarina, que obteve índice de 65,58.

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