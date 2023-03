Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo em que aparece o corpo de um suposto lobisomem voltou a circular nas redes sociais nesta semana, em grupos de WhatsApp da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia.

As imagens mostram uma criatura caída no chão com a boca sangrando. Em áudio de fundo, um homem se apresenta como taxista e diz que flagrou o homem-lobo abatido.

“Fui deixar um passageiro lá no sítio, chegou lá os porcos do cara estavam gritando. Virado num trem. Quando a gente foi ver, olha aí…um lobisomem. Tô gravando ao vivo”.

No entanto, trata-se de uma fake-news. A “criatura” é uma escultura feita pelo artista norte-americano Joseph-Rob Cobasky. A falsa notícia é recorrente nas redes sociais, já que os autores só trocam o áudio de fundo e a suposta localidade.