Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pelo menos seis deputados federais paranaenses criaram uma comissão parlamentar para discutir com o governo federal o novo modelo de concessão de rodovias no Paraná. A tendência é que a composição seja ampla, com representantes da direita, centro e esquerda.

O objetivo da comissão é fazer ajustes no contrato de concessão e definir o modelo de pedágio até o fim de março. (Clique aqui e entenda a diferença entre os modelos de pedágio em discussão no Paraná)

Para isto, a comissão deverá se reunir ainda esta semana com o ministro dos transportes, Renan Filho, para definir o cronograma de trabalho.

A criação da comissão vem um dia depois da retirada de Sandro Alex do comando da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. No entender do governo estadual, como deputado federal ele pode contribuir mais com as articulações do novo pedágio em Brasília.