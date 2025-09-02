Integrantes da Agência Gestor da Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (AGEUNI), se reuniram hoje (2) na Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O grupo, formado por 15 representantes de entidades do Norte Pioneiro, selecionou 10 demandas regionais recebidas. O material será encaminhado ao Comitê Estadual para análise.

A reunião foi coordenada pela secretária-executiva, professora Mayra Gallo de Carvalho e contou com a participação do presidente da AGEUNI e reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini.

A professora Mayra falou sobre o objetivo do encontro. “Recebemos as demandas relacionadas a um edital de apoio à pesquisa e selecionamos 10 de 23 recebidas. Como reunimos um grande volume de materiais, foi preciso filtrar para chegarmos ao número final de demandas selecionadas”, explicou.

Integram a AGEUNI 15 membros, incluindo representantes da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sistema Regional de Inovação (SRI) e Instituto Federal do Paraná (IFPR).