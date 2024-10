No Paraná, está cada vez mais difícil se esconder da polícia quando se comete um crime. As forças de segurança do Estado estão equipadas com drones com câmeras térmicas e aeronaves com alta tecnologia embarcada, que conseguem identificar os fugitivos mesmo à noite ou em meio à mata fechada. Um exemplo foi uma ação que se estendeu entre o domingo (20) e a segunda-feira (21) no Norte do Estado, em que o equipamento foi fundamental para localizar os suspeitos de um roubo seguido de sequestro.

A ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) começou ainda no domingo, quando uma equipe do 18° Batalhão da Polícia Militar iniciou o patrulhamento após receber informações sobre o roubo de um caminhão e sequestro do motorista na cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Os quatro suspeitos estavam armados e receberam a equipe com disparos. Eles tinham sido localizados entre Assaí e São Sebastião da Amoreira, já na Região Norte.

Os suspeitos fugiram pela mata, quando os drones, foram acionados em apoio. Na segunda tentativa, os quatro suspeitos não foram localizados. A situação se intensificou com bloqueios integrados das equipes do 2° BPM, 18° BPM, 26° BPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Uma caminhonete Hilux branca foi abandonada, mas os ocupantes conseguiram escapar. O cerco foi reforçado com a chegada da Companhia de Comandos e Operações Especiais (COE), de Curitiba, que se juntou aos esforços para capturar os fugitivos.

Drones térmicos identificaram fontes de calor na mata. Após várias tentativas de rendição, os suspeitos morreram em confronto com a polícia. Com eles, foram apreendidas uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, revólveres e 1.500 caixas de cigarro contrabandeadas. Também foram recuperados dois caminhões e um veículo.

O motorista do caminhão, que havia sido sequestrado, foi localizado com vida pela equipe policial, que prestou o primeiro atendimento na ocorrência. O motorista estava com ferimentos leves após ser agredido pelos criminosos.

MONITORAMENTO AÉREO – Por meio do Projeto Falcão, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Ses), o Governo do Estado adquiriu oito sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS/drones). Seis deles foram disponibilizados a cada um dos Comandos Regionais da Polícia Militar do Paraná (CRPM), outro é operado pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e o oitavo pelo Comando de Missões Especiais da Polícia Militar (CME). Além disso, outros quatro helicópteros com tecnologia de ponta reforçam esse trabalho.

“A tecnologia se tornou indispensável para otimizar o trabalho da PM. Os drone e aeronaves, por exemplo, trazem uma visão privilegiada, do alto, das buscas e acompanhamentos de fugitivos”, explica o comandante do CME, o coronel Anderson Puglia. “Nos locais onde não têm visão muito boa, essa tecnologia consegue detectar calor da pessoa escondida, fazendo o direcionamento às equipes que estão em terra”, explica.

O coronel Puglia destaca que os equipamentos têm tido bastante eficiência principalmente nas regiões de fronteira, onde as aeronaves são mais demandadas. “Muitos suspeitos utilizam as estradas rurais para fugir da fiscalização da polícia, e os equipamentos conseguem identificar essas movimentações”, ressalta. “Mas eles não são utilizados apenas no combate ao crime, mas também missões humanitárias, como a localização de pessoas que estão perdidas na mata, em apoio às equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros”.

PROJETO FALCÃO – Entre as tecnologias embarcadas dos helicópteros do Projeto Falcão estão óculos de visão noturna (OVN), o sistema MX-10, que fornece imagens térmicas detalhadas e de alta resolução, para ajudar nas operações de vigilância, busca e salvamento, reconhecimento de alvos, controle de fronteiras, rádio patrulhamento policial e outras aplicações.

Também contam com câmera infravermelha com resolução HD, zoom óptico contínuo com campo de visão mínimo que permite identificar alvos a 4,5 quilômetros, tendo um alcance máximo de até 15 quilômetros, dependendo das condições atmosféricas e do tamanho do objeto. Além disso, os helicópteros também têm farol de busca de alta performance, que potencializa a segurança das equipes de solo em terrenos com baixa luminosidade e na localização de suspeitos em áreas de matas, rios e terrenos diversos.

Já os drones têm capacidade de voo noturno com câmera termal de alta definição, zoom óptico de 30 vezes e zoom digital de 200 vezes. Eles possuem alto-falante e farol de buscas para otimizar sua aplicação nas demandas policiais, além de gerador de energia para aumentar a autonomia de voo. Isso permite o carregamento simultâneo das baterias em áreas de operação onde não há disponibilidade de energia elétrica.