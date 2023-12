,

O Paraná promete ter mais um dia de altas temperaturas em todas as regiões do estado, nesta segunda-feira (19). O calorão, que no final de semana passou dos 40°C em alguns municípios, promete ser acompanhado de pancadas de chuva, típicas das estações primavera e verão.

Segundo o Simepar, a segunda-feira amanhece com altas temperaturas, porém, durante a tarde a nebulosidade aumenta. A mudança acontece devido a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul.

Em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Apucarana, Jacarezinho, União da Vitória e Telêmaco Borba, chuvas devem ser registradas durante a tarde. As pancadas devem ser rápidas e localizadas. Veja previsão no carrossel acima.