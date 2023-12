Na noite de sexta-feira (16), uma mulher foi ameaçada por seu namorado na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma testemunha que relatou que a vítima estava pedindo por ajuda no posto Platina, pois estava sendo ameaçada pelo seu namorado.

No local, a equipe realizou a abordagem ao suspeito e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, dentro do veículo, embaixo do banco, foi localizado um revólver, da marca Taurus, calibre .38 com seis munições, e no console, mais cinco munições do mesmo calibre.

A vítima relatou que estava vindo de um passeio na cidade de Ribeirão do Pinhal e que durante o percurso foi ameaçada diversas vezes pelo seu namorado.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia. O veículo foi encaminhado ao pátio por conter débitos administrativos e o condutor estar com a CNH vencida.