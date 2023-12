Um grave acidente entre um caminhão e dois ônibus foi registrado no início da noite deste domingo (17), na BR-116, no trecho entre São Paulo e Curitiba. A colisão aconteceu na altura do km 360, na cidade de Miracatu (SP), na pista sentido Paraná.

Segundo a concessionária Arteris, o acidente aconteceu em um túnel da Serra do Cafezal, e o caminhão teria incendiado após bater na traseira de um ônibus. Com a força do impacto, um outro coletivo foi atingido. A polícia e a concessionária não informaram o estado das vítimas.

Um passageiro de um outro ônibus, que seguia no mesmo sentido, filmava a rodovia no momento em que houve o acidente. Nas imagens, divulgadas pela página BR-116, é possível ver o caminhão desgovernado e na sequência o barulho da batida. Uma das testemunhas chega a declarar, “escapamos por pouco”.

Assista ao momento do acidente na BR-116