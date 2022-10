Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Algumas cidades do Paraná estão sem energia devido ao temporal que atingiu o estado neste sábado (29). A Copel atua para solucionar o problema, mas ele persiste no início deste domingo (30). No entanto, mesmo sem energia, a eleição iniciará no horário em todas as cidades porque a urna tem autonomia pra trabalhar sem energia elétrica de 6 a 10 horas.

O trabalho sem energia varia a depender do modelo da urna. As regiões mais afetadas estão em Ivaiporã, no Norte do Paraná. Até o momento, não há relatos de falta de energia na Região Metropolitana de Curitiba.