Um caminhoneiro morreu na manhã desta terça-feira (11) após o tombamento do veículo na BR-153, em Santo Antônio da Platina , no norte pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso à Avenida Frei Guilherme Maria.

Detalhes do acidente

Segundo as primeiras informações, o caminhão teria atingido uma valeta e um barranco antes de tombar na pista. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da EPR Litoral Pioneiro foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, constataram que o motorista já estava sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para controlar o trânsito e iniciar a investigação das possíveis causas do acidente. A área foi isolada para o trabalho de perícia técnica .

Investigação em andamento

As autoridades seguem apurando os detalhes do ocorrido. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.