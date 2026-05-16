A Polícia Civil deflagrou na sexta-feira (15) a Operação Sinergia, uma ação integrada entre equipes das cidades de Jacarezinho (PR) e Ribeirão Claro (PR) com foco no cumprimento de mandados judiciais e localização de pessoas procuradas pela Justiça.

Durante a operação, duas prisões foram realizadas nos municípios de Jacarezinho e Ribeirão Claro, envolvendo condenação criminal definitiva e dívida de pensão alimentícia.

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Jacarezinho

Em Jacarezinho, policiais civis cumpriram um mandado de prisão no bairro Vila Ageu, em uma residência localizada na Rua Professor Arlindo Bessa.

O alvo da ação foi um homem de 69 anos, condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, a condenação já havia transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso.

Conforme informações da ordem judicial, o homem possui pena remanescente superior a 12 anos de prisão em regime fechado, com base no artigo 213 do Código Penal em conjunto com a Lei dos Crimes Hediondos.

Após ser capturado, o preso passou por exame de integridade física e foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho.

Prisão civil por dívida de pensão alimentícia em Ribeirão Claro

Já em Ribeirão Claro, no bairro Sagrado Coração, equipes policiais cumpriram mandado de prisão civil expedido pela Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas (SP).

A prisão ocorreu em uma residência localizada na Rua Amélia Balarotti Baggio e teve como alvo um homem de 33 anos.

De acordo com a decisão judicial, a prisão foi motivada por inadimplência de pensão alimentícia, situação prevista na legislação brasileira como medida coercitiva para garantir o pagamento da obrigação.

Segundo a Polícia Civil, o débito alimentar ultrapassa R$ 1,6 mil.

Após exame de lesões corporais, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Carlópolis, onde permanece à disposição da Justiça.

Polícia Civil destaca importância da operação

Além das duas prisões efetuadas, a Operação Sinergia também realizou diligências para cumprimento de outros mandados judiciais na região do Norte Pioneiro.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância das ações integradas no fortalecimento do trabalho policial.

“A Polícia Civil permanece atuando de maneira firme e estratégica para localizar foragidos, cumprir ordens judiciais e assegurar a efetividade das decisões da Justiça. Cada prisão realizada representa uma resposta concreta do Estado no enfrentamento à criminalidade e na preservação da ordem pública”, afirmou o delegado.