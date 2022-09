Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 39 anos deu à luz dentro de um veículo, por volta das 11h15 desta sexta-feira (23), enquanto o carro trafegava pelo Buraco do Tatu, em Brasília. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe atendia o vazamento de combustível de um carro no Buraco do Tatu, quando foi abordada por um casal dentro de um automóvel.

O condutor informou aos militares que a esposa estava em trabalho de parto. Imediatamente, a equipe se mobilizou e realizou o nascimento da criança, que já estava coroando.

“Gente, tá aqui, ó. No Buraco do Tatu. Olha a turma de bombeiros e bombeira que ajudou a gente”, afirmou o pai do bebê.

