Um motorista de 25 anos morreu no final da noite desta quinta-feira (22) em uma forte colisão na marginal da PR-445, em Londrina, no norte do Paraná, que deixou três mulheres e um bebê feridos.

A menina de 9 meses foi ejetada por cerca de 30 metros. Ela não estava na cadeirinha e foi levada junto com a mãe para o HU (Hospital Universitário). A mulher permanece na UTI em estado grave e a equipe médica avalia quais procedimentos serão tomados. Já o bebê está em um leito de enfermaria, mas o quadro de saúde da criança exige observação e cuidado médico.

Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor perdeu o controle do automóvel Honda Civid e atingiu um poste e a estrutura de um ponto de ônibus antes da batida contra uma árvore, próximo ao 5º Batalhão da Polícia Militar. O carro teria percorrido quase 100 metros antes da colisão final.