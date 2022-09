Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta quinta-feira (22), um homem morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na PR-317, próximo a Munhoz de Mello, na região de Maringá. André Velloni Batista, de 31 anos, dirigia o carro, que colidiu de frente contra o caminhão.

A vítima dirigia uma Volkswagen Parati com placas de Dracena (SP) e bateu contra o caminhão, que transportava óleo vegetal. De acordo com as informações do motorista da carreta, que não se feriu, o condutor do veículo teria invadido a pista contrária.

O caminhoneiro tentou evitar a batida virando o caminhão para o acostamento. Porém, o veículo pesado acabou caindo em uma ribanceira às margens da pista. A Parati que André dirigia ficou completamente destruída.