A comunidade de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, mostrou força, empatia e união ao se mobilizar em uma grande corrente de solidariedade em apoio a Lucas Floriano, que enfrenta um delicado momento de saúde. A iniciativa teve como destaque a realização de um Torneio de Futebol Solidário, que reuniu moradores em prol de uma causa maior: garantir melhores condições de recuperação ao jovem em casa.
Lucas precisará passar por um período de recuperação em ambiente domiciliar, mas com uma estrutura semelhante à hospitalar, o que exige adaptações e gera custos elevados para a família.
Família precisa adaptar a casa para tratamento domiciliar
Segundo os organizadores, o jovem dependerá de itens essenciais, como:
Cama hospitalar
Fraldas
Materiais e equipamentos médicos
Adequações no ambiente residencial
A mobilização surgiu justamente da necessidade de oferecer mais conforto, dignidade e qualidade de vida durante o tratamento, além de aliviar o impacto financeiro enfrentado pela família.
Torneio solidário marcou a união da comunidade
O Torneio de Futebol Solidário aconteceu no Centro Poliesportivo do Jardim Vista Alegre, nos dias 06 e 07 de fevereiro, reunindo atletas, familiares e moradores em um clima de solidariedade e esperança.
Além das partidas, o evento contou com uma praça de alimentação beneficente, cuja renda foi integralmente revertida para a causa.
Praça de alimentação solidária contou com:
Doces
Pastel
Espetinho
Refrigerantes
Bebidas em geral
A animação ficou por conta de Décio – Animação e Som, garantindo música e entretenimento para toda a família durante os dois dias de evento.
Como ajudar mesmo após o evento
Mesmo com o encerramento do torneio, a campanha continua ativa e a comunidade pode seguir contribuindo.
Doações via PIX
Chave: 43 99136-8589
Titular: Lucimara Vieira Coelho
Toda ajuda é fundamental para a continuidade das adaptações necessárias na residência de Lucas.
Solidariedade que transforma
A organização reforça que a mobilização vai além da arrecadação financeira: trata-se de um gesto coletivo de empatia e apoio em um momento delicado.
“Toda ajuda faz a diferença. Juntos, podemos proporcionar mais dignidade e esperança.”
A família agradece o apoio recebido até agora e reforça o convite para que a população continue compartilhando a iniciativa e colaborando como puder.