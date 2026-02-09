A comunidade de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, mostrou força, empatia e união ao se mobilizar em uma grande corrente de solidariedade em apoio a Lucas Floriano, que enfrenta um delicado momento de saúde. A iniciativa teve como destaque a realização de um Torneio de Futebol Solidário, que reuniu moradores em prol de uma causa maior: garantir melhores condições de recuperação ao jovem em casa.

Lucas precisará passar por um período de recuperação em ambiente domiciliar, mas com uma estrutura semelhante à hospitalar, o que exige adaptações e gera custos elevados para a família.

Família precisa adaptar a casa para tratamento domiciliar

Segundo os organizadores, o jovem dependerá de itens essenciais, como:

Cama hospitalar

Fraldas

Materiais e equipamentos médicos

Adequações no ambiente residencial

A mobilização surgiu justamente da necessidade de oferecer mais conforto, dignidade e qualidade de vida durante o tratamento, além de aliviar o impacto financeiro enfrentado pela família.

Torneio solidário marcou a união da comunidade

O Torneio de Futebol Solidário aconteceu no Centro Poliesportivo do Jardim Vista Alegre, nos dias 06 e 07 de fevereiro, reunindo atletas, familiares e moradores em um clima de solidariedade e esperança.

Além das partidas, o evento contou com uma praça de alimentação beneficente, cuja renda foi integralmente revertida para a causa.

Praça de alimentação solidária contou com:

Doces

Pastel

Espetinho

Refrigerantes

Bebidas em geral

A animação ficou por conta de Décio – Animação e Som, garantindo música e entretenimento para toda a família durante os dois dias de evento.

Como ajudar mesmo após o evento

Mesmo com o encerramento do torneio, a campanha continua ativa e a comunidade pode seguir contribuindo.

Doações via PIX

Chave: 43 99136-8589

Titular: Lucimara Vieira Coelho

Toda ajuda é fundamental para a continuidade das adaptações necessárias na residência de Lucas.

Solidariedade que transforma

A organização reforça que a mobilização vai além da arrecadação financeira: trata-se de um gesto coletivo de empatia e apoio em um momento delicado.

“Toda ajuda faz a diferença. Juntos, podemos proporcionar mais dignidade e esperança.”

A família agradece o apoio recebido até agora e reforça o convite para que a população continue compartilhando a iniciativa e colaborando como puder.