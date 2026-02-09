O Projeto Social Arena Peniel, de Santo Antônio da Platina (PR), teve um desempenho de destaque na 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, realizada no último sábado (7), em Guaratuba, no litoral do Paraná. A equipe participou da competição com quatro atletas e conquistou quatro medalhas, representando com excelência o município.
Resultados dos atletas
Os competidores participaram em diferentes categorias e subiram ao pódio com ótimos resultados:
- João Eduardo Diaz da Silva
- Juvenil | Masculino | Super Pesado | Faixa Azul
- Medalha de ouro
- Gabriel Fernando Diaz da Silva
- Adulto | Masculino | Leve | Faixa Roxa
- Medalha de bronze
- Maria Eduarda Machado
- Juvenil | Feminino | Pena | Faixa Branca
- Medalha de prata
- Vitor Felipe Diaz da Silva
- Infantil B | Masculino | Galo | Faixa Cinza
- Medalha de bronze
Apoio ao esporte
O professor Fernando, responsável pelo projeto, destacou a importância do apoio recebido para a participação na competição.
“Agradecemos ao secretário de Esportes Diego Vieira e ao prefeito Gil Martins, que disponibilizaram o ônibus e deram total apoio ao esporte, tornando possível a participação dos atletas no campeonato”, ressaltou.
O resultado reforça a relevância dos projetos sociais esportivos no desenvolvimento de jovens atletas e na representação positiva de Santo Antônio da Platina em competições estaduais.