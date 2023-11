A Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR) lançou o edital referente à consulta pública que determinará a adesão de escolas estaduais de ensino regular ao modelo cívico-militar, para o ano letivo de 2024. São 127 escolas, listadas no edital (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio), para decidir sobre a adesão, abrangendo aproximadamente 80 mil alunos da rede estadual. Do total, 27 estão localizadas em Curitiba e as demais distribuídas em diversas outras cidades do Estado.

Prevista para os dias 28 e 29 de novembro, a consulta pública na área de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho será realizada no Colégio Estadual Stella Maris de Andirá, Colégio Estadual Dona Carolina Lupion de Cambará e Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite em Jacarezinho, contando com a participação de professores, funcionários e pais de alunos matriculados na instituição. Estudantes maiores de 16 anos – conforme estabelecido em edital – e os responsáveis terão direito a um voto por filho menor de idade matriculado na escola.

A Chefe do NRE de Jacarezinho, professora Ana Maria Molini destaca que os Colégios onde a comunidade aceitou o modelo cívico-militar é possível notar uma transformação especialmente de frequência, de melhoria das relações dentro e no entorno do Colégio, além de fortalecer os valores, a ética, respeito e cidadania vivenciadas pelos pais, professores, funcionário e é claro, os estudantes.

MODELO CÍVICO-MILITAR NO PARANÁ – Modelo educacional que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar, a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais, visando promover um ambiente escolar mais cívico e voltado para o desenvolvimento integral dos alunos. As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020 e hoje contam com aproximadamente 121 mil alunos matriculados.

nstituídas a partir da demanda de comunidades de colégios em regiões com alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar, as escolas cívico-militares somente podem funcionar em municípios que contem com menos duas escolas estaduais na área urbana.

Data: 28 e 29 de novembro de 2023

Horário: Das 8h às 22h

Colégio Estadual Stella Maris – Andirá, Colégio Estadual Dona Carolina Lupion – Cambará e Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite – Jacarezinho