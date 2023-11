A Prefeitura de Tomazina investiga o caso de uma criança de 2 anos e 8 meses que foi esquecida em um ônibus escolar do município por mais de duas horas na tarde da última terça-feira (21). A mãe da criança, que tinha sinais de desidratação e estava bastante assustada, registrou um boletim de ocorrência e denunciou o caso ao Ministério Público Estadual.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, a criança, que é aluna da rede municipal e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), deveria ter sido desembarcada na sede da instituição, mas acabou ficando no interior do ônibus, que foi levado para o pátio da prefeitura.

A Prefeitura de Tomazina informou que a ausência de monitoria de transporte escolar na referida data está sendo apurada. Todos os veículos do transporte escolar possuem o serviço de monitoramento de alunos com protocolos a serem seguidos, e com supervisão e controle da Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação informou que o caso está sendo devidamente apurado através de procedimento administrativo específico, nos exatos termos da Legislação vigente, e que também prestará todo o apoio necessário à família da criança.

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, e o secretário de Educação, Flávio Fontanelli, lamentaram o ocorrido e reiteraram o compromisso com uma educação de qualidade e com a segurança de todos os alunos de suas escolas e centros municipais de educação.