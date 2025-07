Jacarezinho (PR), 17 de julho de 2025 — Em um gesto de profunda solidariedade, integrantes da *Comitiva Os Brahmitas* e amigos se reuniram nesta quarta-feira para entregar a arrecadação destinada ao querido Otávio, que enfrenta um grave problema de saúde: ceratocone, uma condição que compromete progressivamente a visão e requer cirurgia especializada.

A mobilização foi marcada por união, empatia e generosidade. A campanha, que contou com doações de diversos colaboradores, teve como objetivo viabilizar o tratamento oftalmológico de Otávio, cuja condição exige intervenção cirúrgica para preservar sua qualidade de vida.

“Quando nos unimos, conseguimos ir muito além. Cada gesto, cada doação fez a diferença. Quando pessoas de coração bom se unem, o impossível se torna realidade”, declarou um dos organizadores da ação.

A entrega da arrecadação simboliza mais do que apoio financeiro — representa uma verdadeira corrente do bem, movida pela fé, amizade e compromisso com o próximo. A emoção tomou conta dos presentes, que celebraram o poder da coletividade em transformar vidas.

A iniciativa reforça que, em tempos de dificuldade, a solidariedade é a força que une e transforma. Que ações como essa continuem inspirando a comunidade a olhar com mais carinho para quem precisa.

“Deus e Nossa Senhora abençoem grandemente esta família que se uniu por amor.”