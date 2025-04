Um caso chocante abalou a cidade de Vitorino, no sudoeste do Paraná, nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. Um pai foi denunciado pela ex-companheira por violência doméstica e quando a Polícia Militar do Paraná (PMPR) chegou no endereço, encontrou a criança ferida e com uma faca cravada no pescoço.

Conforme apuração do Abel Silvério, da página Olho Vivo Paraná, o casal estaria em processo de separação e nesta segunda (21) seria dia da criança ficar com o pai. Porém, houve um desentendimento na residência, o homem pegou a própria filha como refém e desferiu alguns golpes de faca.

“Caso triste. O pai a esfaqueou no pescoço, desferindo em princípio três facadas, sendo que a última ficou cravada no pescoço da criança. Ele esfaqueou a menina e iniciou a fuga”, comentou o tenente Drummond, da PMPR.

A criança foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada com urgência para um hospital em Pato Branco. Na unidade médica, a menina passou por uma cirurgia para remoção da faca e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Pai é preso após esfaquear a filha

Equipes da PMPR de vários batalhões da região, da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Civil de Santa Catarina uniram forças para localizar o suspeito de esfaquear a filha. Por volta das 15h, desta segunda (21), o homem de aproximadamente 25 anos foi encontrado em uma área de mata, em um terreno baldio, em Vitorino.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia. Conforme as primeiras informações da PMPR, o indivíduo não tinha passagens pela polícia, porém, já constava com registros de violência doméstica.