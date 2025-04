O “feriadão” prolongado de abril de 2025, que uniu a Semana Santa e o feriado de Tiradentes, trouxe não só aumento no fluxo de veículos, mas também um alto número de infrações, sinistros e ocorrências criminais nas rodovias do Paraná. Durante a intensificação do policiamento realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, entre os dias 17 e 22 de abril, os números chamaram atenção pelo volume e gravidade.

Policiamento intensificado nas rodovias estaduais

Com foco na segurança viária e combate ao crime, a Polícia Rodoviária Estadual intensificou ações em todo o Paraná. Como resultado, foram registrados: