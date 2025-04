A morte do médico Orlando Pinheiro Ferraz Filho, que atuava em Santo Antônio da Platina e morreu em um acidente na Argentina, comoveu pacientes, amigos e familiares. Um dos filhos do doutor comunicou o falecimento do pai nas redes sociais e aproveitou para recordar momentos inesquecíveis em família.

O filho, que também é médico, publicou fotos de uma viagem em família pela Europa em 2017. “No ano de 2017, tive o privilégio de ter feito uma viagem com meus pais para Portugal e Espanha. Foram cerca de 20 dias muito felizes e que tive mais oportunidade de ficar próximo de meu pai, fora do ambiente de trabalho! Muitas conversas regadas a vinho, bacalhau e paeja! Obrigado Deus por essa oportunidade”, escreveu.

O rapaz aproveitou para destacar a importância do pai para a família. Dr. Orlando Pinheiro Ferraz Filho deixa a esposa, três filhos – todos médicos – e quatro netos.

“Peço oração pela alma dele e agradeço a todos que conviveram com ele, sejam familiares, amigos, pacientes, colaboradores. Minha família sofreu uma grande perda e a nossa região também perdeu um grande profissional”, publicou o filho.

Acidente mata médico paranaense na Argentina

O médico Orlando Pinheiro Ferraz Filho, de 64 anos, morreu na tarde de sábado (19) em um acidente na província de Entre Ríos, na Argentina. O ginecologista e obstetra era de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 17h, no entroncamento da Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10.

O médico pilotava uma motocicleta BMW de 1.250 cilindradas quando houve foi atingido por um carro, que era conduzido por um idoso, que invadiu a contramão. A esposa do médico também estava na Argentina, mas não estava na moto.