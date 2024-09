A nova frente fria que atinge o Paraná a partir desta quinta-feira (12) pode colocar o estado sob risco de temporal no fim de semana. As rajadas de vento podem chegar aos 70 km/h.

Conforme o ClimaTempo, entre o domingo (15) e a segunda-feira (16) o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros. Além disso, há risco de descargas elétricas para algumas áreas.

Veja quais regiões serão atingidas pelo temporal no Paraná

De acordo com o instituto, as rajadas de vento atingem especialmente os municípios do norte e da região central do estado. Nessas áreas, as pancadas de chuva serão fortes e com risco de temporal.

Frente fria derruba temperaturas

A frente fria deve derrubar as temperaturas no fim de semana na maioria das regiões paranaenses. Em Curitiba, por exemplo, as máximas que chegam aos 25 ºC não passam dos 14ºC no domingo, segundo o ClimaTempo.