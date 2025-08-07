A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou nesta semana a aula inaugural do Curso de Especialização em Desenvolvimento Rural Sustentável. O evento foi transmitido ao vivo e contou com a presença de autoridades, professores, coordenadores e os residentes participantes.

O curso integra o novo Programa de Residência Técnica (Restec), promovido pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com a UENP e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

A especialização será produzida pela Coordenadoria de Educação a Distância da UENP, com duração de 11 meses e carga horária de 495 horas-aula de disciplinas didáticas e para elaboração do trabalho de conclusão de curso, além de 30 horas de atividades práticas semanais. Além da capacitação, os residentes receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 3.304.

Durante a abertura, o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, destacou a importância da inovação na gestão pública voltada ao agro. “O objetivo é formar gestores de políticas públicas. Não tenho dúvidas de que nossos residentes ajudarão o IDR a encontrar novos caminhos e metodologias para o cuidado com a agricultura e o desenvolvimento rural sustentável no Paraná”, afirmou.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, ressaltou o impacto regional do programa. “Quero dar as boas-vindas a todos os residentes deste curso que abrangerá aspectos sociais, econômicos e culturais, promovendo mudanças significativas na realidade das regiões onde estarão inseridos”, disse.

Já o presidente do IDR-PR, Natalino Avance de Souza, expressou as expectativas do Instituto em relação às contribuições dos residentes. “Esperamos que os alunos tragam conhecimentos que enriqueçam nossos processos. Queremos que sejam nossos parceiros na construção do Paraná do futuro”, declarou.

O coordenador do curso, professor Rogério Barbosa Macedo, explicou que a especialização é voltada a jovens recém-formados em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia de Alimentos, que atuarão em equipes de pesquisa e extensão do IDR-PR. “Vocês terão uma oportunidade ímpar de estar em contato com os melhores profissionais, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão”, disse.