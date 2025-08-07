Dois jovens identificados como Lucas E. C, de 22 anos, e Henrique F. P, de 25, morreram ao se envolverem em um acidente na PR-170. O caso aconteceu no Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde desta quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o carro em que os jovens estavam bateu de frente com um caminhão e, com o impacto, o veículo partiu ao meio e as vítimas foram ejetadas. O motorista do caminhão não se feriu.

Morte de jovens em acidente na PR-170 causa comoção

A morte dos dois jovens causou grande comoção nas redes sociais, onde familiares e amigos prestaram diversas homenagens. Lucas E. Cm era estudante de Engenharia Agronômica e a universidade onde ele estudava publicou uma nota pesar.

“Com imenso pesar, nos despedimos do nosso acadêmico de Engenharia Agronômica, Lucas E. C. Sua partida deixa um vazio em nossos corações e na nossa comunidade acadêmica. Desejamos força aos familiares, amigos e colegas neste momento tão difícil. Que sua memória permaneça viva em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

Os corpos das vítimas serão velados na Capela da UMUPREV. O sepultamento de Lucas será no Cemitério Jardim da Paz nesta quinta-feira (7), às 16h. O de Henrique está marcado para as 15h, com local ainda não informado.