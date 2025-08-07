Os radares instalados pela EPR Litoral Pioneiro nas rodovias federais sob concessão começam a fiscalização com aplicação de multa no dia 18 de agosto. A concessionária recebeu autorização para ativação dos equipamentos após o período de testes.

Os dispositivos estão posicionados nas rodovias BR-153, BR-277 e BR-369, nos municípios Santo Antônio da Platina, Morretes, Paranaguá, Cambará e Cornélio Procópio. A localização dos radares foi definida a partir de um estudo robusto realizado pela concessionária, que foi aprovado pela ANTT e pela Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é garantir fluidez e segurança viária nas rodovias.

A sinalização vertical e horizontal foi reforçada nas proximidades dos radares, com linhas de estímulo de redução de velocidade e placas indicando a presença da fiscalização eletrônica bem como o limite de velocidade da via.

A EPR Litoral Pioneiro destaca que, conforme prevê o contrato de concessão, a empresa é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos em funcionamento. Todas as multas registradas serão emitidas e geridas pelos órgãos governamentais competentes.

A relação completa dos equipamentos em operação está disponível no site do Governo Federal: https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/fiscalizacao-de-velocidade/radares-fixos.

Novos radares nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro

BR-153

Km 31 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Sul

km 42 – Santo Antônio da Platina – sentido Norte

BR-277

km 32 – Morretes – sentido Oeste

km 33 – Morretes – sentido Leste

km 35 – Morretes – sentido Leste

km 36 – Morretes – sentido Leste

km 41 – Morretes – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Ayrton Senna – km 2 – Paranaguá – sentido Oeste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Leste

Av. Bento Rocha – km 1 – Paranaguá – sentido Oeste

BR-369

km 18 – Cambará – sentido Oeste

km 20 – Cambará – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Leste

km 86 – Cornélio Procópio – sentido Oeste